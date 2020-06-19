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Коронавірус в Італії був за 2 місяці до виявлення першого випадку - дослідження






Коронавірус в Італії був за 2 місяці до виявлення першого випадку - дослідження

П'ятниця, 19 червня 2020, 13:08

Коронавірус вже був присутній у північній Італії в грудні, більш ніж за два місяці до того, як виявили перший випадок захворювання.

Про це йдеться в результатах дослідження стічних вод, проведеного національним Інститутом охорони здоров'я, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дослідники виявили генетичні сліди Sars-Cov-2 в зразках стічних вод, зібраних в Мілані і Турині в кінці минулого року, а також в Болоньї в січні.

Експерти з якості води досліджували 40 проб стічних вод, взятих з жовтня 2019 року по лютий 2020 року. Результати, підтверджені у двох різних лабораторіях двома різними методами, показали наявність SARS-Cov-2 в зразках, відібраних в Мілані і Турині 18 грудня 2019 року і в Болоньї 29 січня 2020 року.

Зразки з жовтня та листопада 2019 року було негативними, що свідчить про те, що вірусу, ймовірно, в Італії ще не було.

Результати "допомагають зрозуміти початок поширення вірусу в Італії", йдеться у звіті інституту. Перший відомий місцевий випадок інфікування в Італії був виявлений в середині лютого.

Італія була першою європейською країною, ураженою вірусом, і першою у світі, яка ввела загальнонаціональний карантин.

Першим відомим випадком, крім пари китайських туристів в Римі, був пацієнт в місті Кодонья в регіоні Ломбардія. 21 лютого уряд визначило місто так званою "червоною зоною" і розпорядився закрити її, а потім ще десять міст в Ломбардії і Венето. До 9 березня карантин ввели по всій країні.

У лютому медичні експерти в Мілані заявляли, що вважають, що вірус "циркулював непоміченим протягом декількох тижнів" в Італії.

Дані відповідали результатам, отриманим в результаті ретроспективного аналізу зразків пацієнтів, госпіталізованих у Франції, які виявили позитивні результати.

В Іспанії також виявили генетичні сліди в пробах стічних вод, зібраних в середині січня в Барселоні, приблизно за 40 днів до першого підтвердженого випадку інфікування.

Раніше повідомлялося, що перші випадки коронавірусної хвороби COVID-19 в Італії датуються січнем, у Ломбардії вірус поширювався ще до проведення перших тестів.

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Коронавірус Італія
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