Фінляндія відкриє кордони для "безпечніших" країн Шенгену з середини липня

Фінляндія збирається з 13 липня відкрити кордони для громадян з країн ЄС та Шенгенської зони з меншою кількістю захворювань на коронавірус.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Yle, про це розповіла міністр внутрішніх справ країни Марія Охісало.

За її словами, уряд розробив критерії відкриття кордонів з країнами ЄС та Шенгенської зони з 13 липня. До списку зможуть увійти країни, у яких протягом останніх 14 днів зареєстровано менше 8 нових заражень коронавірусом на 100 000 населення. Для їхніх громадян з цієї дати дозволять в’їзд без зобов’язання залишатися на самоізоляції.

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Фінальний список таких країн мають оприлюднити 10 липня, проаналізувавши останні дані щодо динаміки епідемії.

Попередньо до нього мають увійти Греція, Італія, Австрія, Угорщина, Ліхтенштейн, Хорватія та Ірландія, на додачу до країн, з якими кордон вже відкрили.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія вже з 15 червня зняла обмеження на поїздки для своїх сусідів з Північної Європи – усіх країн Балтії, Норвегії, Данії та Ісландії, але не Швеції.

Також з цієї дати країна скасувала надзвичайний стан, запроваджений у зв'язку з епідемією в середині березня.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендувала країнам-членам знімати обмеження на подорожі з країн ЄС вже з 15 червня, а з 1 липня – відкривати кордони для мандрівників з третіх країн із безпечнішою епідемічною ситуацією.