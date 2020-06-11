Фінляндія скасовує обмеження на поїздки для країн регіону - окрім Швеції і РФ

Уряд Фінляндії заявив у четвер, що зніме обмеження на поїздки до країн Балтики та Скандинавських держав за винятком Швеції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На жаль, епідемічна ситуація в Швеції ще не дозволяє відмовитися від обмежень", - сказала журналістам міністр внутрішніх справ Фінляндії Марія Огійсало.

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15 червня будуть скасовані обмеження на поїздки для туристів з та в Норвегію, Данію, Ісландію, а також Естонію, Латвію і Литву, де рівень зараження впав до рівня, аналогічного Фінляндії.

Обмеження продовжать діяти на східному сухопутному кордоні Фінляндії з Росією і на західному кордоні зі Швецією.

"Швеція є дуже важливим сусідом і країною-партнером Фінляндії... Щодо Швеції обмеження будуть зняті, як тільки дозволить ситуація з епідемією", - додала міністр.

Швеція вжила найменше обмежувальних заходів щодо стримування коронавірусу з-поміж всіх її сусідів. До 10 червня число смертей від COVID-19 в Швеції склало 4717 осіб - в чотири рази більше, ніж в інших країнах Північної Європи разом узятих.

За словами представників органів охорони здоров'я, в Фінляндії епідемія сповільнилася: загальне число випадків зараження у середу склало 7040. 28 пацієнтів госпіталізовані, з них тільки 4 перебувають в реанімації.

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