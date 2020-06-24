Финляндия откроет границы для "безопасных" стран Шенгена с середины июля

Финляндия собирается с 13 июля открыть границы для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны с меньшим количеством заболеваний коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, об этом рассказала министр внутренних дел страны Мария Охисало.

По ее словам, правительство разработало критерии открытия границ со странами ЕС и Шенгенской зоны с 13 июля. В список смогут войти страны, в которых в течение последних 14 дней зарегистрировано менее 8 новых заражений коронавирусом на 100 000 населения. Для их граждан с этой даты разрешат въезд без обязательства оставаться на самоизоляции.

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Финальный список таких стран должны обнародовать 10 июля, проанализировав последние данные по динамике эпидемии.

Предварительно в него должны войти Греция, Италия, Австрия, Венгрия, Лихтенштейн, Хорватия и Ирландия, вдобавок в страны, с которыми границу уже открыли.

Как сообщалось ранее, Финляндия уже с 15 июня сняла ограничения на поездки для своих соседей из Северной Европы - всех стран Балтии, Норвегии, Дании и Исландии, но не Швеции.

Также с этой даты страна отменила чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией в середине марта.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странам-членам снимать ограничения на путешествия из стран ЕС уже с 15 июня, а с 1 июля - открывать границы для путешественников из третьих стран с безопасной эпидемической ситуацией.