У 28 мігрантів, врятованих в морі біля узбережжя Італії, виявили коронавірус

У 28 мігрантів, врятованих у міжнародних водах кораблем Sea Watch і переміщених на карантинний корабель Moby Zaza, що стоїть на якорі в Порто-Емпедокле біля Сицилії, підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

У вівторок були взяті тести у 209 мігрантів, які перебувають на Moby Zaza, і фактично у кожного десятого підтверджений коронавірус.

Також стало відомо, що один з мігрантів був госпіталізований з інфекційними захворюваннями. Спочатку підозрювали туберкульоз, але результати тесту показали коронавірус.

"Процедури, прийняті для мігрантів, які висадилися з корабля Sea Watch і прийняті для обов'язкового карантину на борту порома Moby Zaza, що стоїть на якорі в порту Порту-Емпедокле, гарантують повний захист безпеки здоров'я країни", - заявили в МВС Італії, яке курирує процедуру прийому мігрантів.

У міністерстві запевняють, що всі мігранти з моменту їх прибуття проходили процедури, передбачені в керівних принципах системи захищеної ізоляції, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, в понеділок в Італії було підтверджено 23 летальних випадки серед інфікованих коронавірусом за добу, що стало найнижчим показником з початку березня.