У 28 мигрантов, спасенных в море у побережья Италии, обнаружили коронавирус

У 28 мигрантов, спасенных в международных водах кораблем Sea Watch и перемещенных на карантинный корабль Moby Zaza, стоящий на якоре в Порто-Эмпедокле около Сицилии, подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Во вторник были взяты тесты у 209 мигрантов, находящихся на Moby Zaza, и фактически у каждого десятого подтвержден коронавирус.

Также стало известно, что один из мигрантов был госпитализирован с инфекционными заболеваниями. Первоначально подозревали туберкулез, но результаты теста показали коронавирус.

"Процедуры, принятые для мигрантов, высадившихся с корабля Sea Watch и принятые для обязательного карантина на борту парома Moby Zaza, стоящего на якоре в порту Порту-Эмпедокле, гарантируют полную защиту безопасности здоровья страны", - заявили в МВД Италии, которое курирует процедуру приема мигрантов.

В министерстве уверяют, что все мигранты с момента их прибытия проходили процедуры, предусмотренные в руководящих принципах системы защищенной изоляции, разработанных Министерством здравоохранения.