Словения, которая первой в Европе объявила о завершении эпидемии, возвращает масочный режим

Словения, которая первой в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса, возвращает масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает словенское RTV SLO.

Правительство страны приняло решение вернуть требование об использовании маски в помещениях и общественном транспорте в связи с ростом количества новых больных коронавирусом. Требование о масках распространяется и на верующих в храмах, в том числе церковные хоры. Также требуется дезинфекция рук и соблюдение дистанции в 1,5 метра, за исключением членов семьи, проживающих вместе.

Решение будут пересматривать каждые 14 дней, анализируя развитие ситуации.

Заметный скачок числа новых случаев зафиксировали 23 июня, когда за сутки обнаружили 13 больных. До того прирост новых случаев больше месяца колебался в пределах от одного до нескольких в сутки, лишь несколько раз вырастая до 6-8.

После этого вчера сообщили о 7 новых больных, а за последние сутки обнаружили 6 случаев коронавируса, после более 1200 проведенных тестов.

Также правительство пересмотрело список "безопасных" стран, для путешественников из которых не обязательно отбывать 14-дневную самоизоляцию после въезда в Словению.

В частности, из списка безопасных стран исключили Люксембург и Черногорию, которая меньше месяца назад объявила себя "свободной от коронавируса", но в течение последней недели уже трижды регистрировала более 10 новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Словении, население которой составляет 2 млн человек, подтверждено 1547 случаев коронавируса, 111 заболевших скончались.

Напомним, Словения первой в Европе, 15 мая, объявила о завершении эпидемии.