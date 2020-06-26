30 замість 6: в Естонії біля кордону зупинили авто із вражаючою кількістю пасажирів

В Естонії прикордонники, зупинивши авто за підозрілі маневри, виявили у ньому у 5 разів більше людей, ніж передбачених місць.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський портал ERR та місцеве видання Louna Postimees.

Вдень 23 червня прикордонники у селі Пліа, волості Виру, що на південному сході країни, вирішили зупинити Mercedes, який здійснював підозрілі маневри. Водій проігнорував місцеві дорожні знаки, а потім і вимогу зупинитися.

Врешті, проїхавши ще деяку відстань, він все ж зреагував на сигнали.

Зазирнувши всередину авто, прикордонники виявили у ньому 29 пасажирів, хоча у ньому передбачені місця для перевезення лише 6 людей. Пасажири розмістилися на руках в одне одного та на підлозі, серед них були і діти.

За словами водія, вони хотіли "поїхати купатися". Перевірка показала, що він був тверезим.

За порушення правил перевезень на водія склали протокол.