Екоактивісти блокували перші рейси з аеропорту Орлі, який відновив роботу

Екоактивісти блокували відправлення перших авіарейсів з аеропорту Орлі, який щойно відновив роботу після перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє низка французьких ЗМІ, серед яких Le Figaro та FranceInfo.

Близько тридцяти екоактивістів вранці 26 червня влаштували акцію протесту в паризькому аеропорту Орлі. Вони вимагали негайно відмовитися від внутрішніх авіарейсів, вважаючи, що це необхідно для шансів людства вижити.

Активісти змогли непоміченими потрапити на територію аеропорту близько 10 ранку та заблокували одну зі смуг, розгорнувши транспаранти зі своїми закликами. Серед іншого, вони критикували виділення мільярдів євро на підтримку авіагалузі, замість того, щоб срямувати їх на побудову "більш справедливого і стійкого суспільства".

Relancer sans contrepartie des industries qui participent à la destruction de notre terre et mettent nos vies en péril est irresponsable 😠

L’allocation de ces milliards d’€ d’argent public devraient être engagée dans une transition pour bâtir une société juste et résiliente 😌 pic.twitter.com/VCEoGRif5g — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) June 26, 2020

Внаслідок їхньої акції рейсу компанії Corsica Airlines довелося стартувати з іншої злітної смуги.

Близько 11 години ранку втрутилася поліція, активістів затримали.

У Франції вже деякий час тривають дебати щодо зменшення кількості внутрішніх авіарейсів, оскільки для них існує альтернатива у вигляді швидкісних поїздів.