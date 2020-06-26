Экоактивисты блокировали первые рейсы из аэропорта Орли, который возобновил работу

Экоактивисты блокировали отправление первых авиарейсов из аэропорта Орли, который только возобновил работу после перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ряд французских СМИ, среди которых Le Figaro и FranceInfo.

Около тридцати экоактивистов утром 26 июня устроили акцию протеста в парижском аэропорту Орли. Они требовали немедленно отказаться от внутренних авиарейсов, считая, что это необходимо для шансов человечества выжить.

Активисты смогли незамеченными попасть на территорию аэропорта около 10 утра и заблокировали одну из полос, развернув транспаранты со своими призывами. Среди прочего, они критиковали выделение миллиардов евро на поддержку авиаотрасли, вместо того, чтобы направить их на построение "более справедливого и устойчивого общества".

Relancer sans contrepartie des industries qui participent à la destruction de notre terre et mettent nos vies en péril est irresponsable 😠

L’allocation de ces milliards d’€ d’argent public devraient être engagée dans une transition pour bâtir une société juste et résiliente 😌 pic.twitter.com/VCEoGRif5g — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) June 26, 2020

Вследствие их акции рейсу компании Corsica Airlines пришлось стартовать с другой взлетной полосы.

Около 11:00 утра вмешалась полиция, активистов задержали.

Во Франции уже некоторое время идут дебаты по поводу уменьшения количества внутренних авиарейсов, поскольку для них существует альтернатива в виде скоростных поездов.