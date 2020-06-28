У Чехії найбільша щоденна кількість нових випадків коронавірусу з 8 квітня

У Чехії зафіксовано 260 нових випадків коронавірусу за останню добу. Це найбільший щоденний приріст з 8 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в суботу число нових випадків захворювання було майже на 100 вище, ніж в п'ятницю.

У суботу частка нових випадків коронавірусної інфекції в кількості тестів в порівнянні з п'ятницею потроїлася до 13,96 відсотка.

Кількість тестів, проведених в суботу, скоротилася приблизно вдвічі в порівнянні з більш ніж 4300 тестами в п'ятницю - до 1862.

Загалом у країні підтвердили 11 298 випадків захворювання на COVID-19, в результаті хвороби померли 347 осіб.

Нагадаємо, 24 червня у Чехії було зафіксовано 127 нових випадків коронавірусу за добу, що стало найвищою щоденною кількістю за останні два місяці.

Як відомо, уряд Чехії швидко зреагував на початку пандемії і майже відразу після загострення закрив школи, кордони та роздрібний бізнес у середині березня.

Наприкінці квітня більшість обмежень для бізнесу, окрім носіння масок у приміщенні та проведення масових заходів, були скасовані, і уряд заявив, що зосередиться на точкових карантинних заходах, відстеженні та тестуванні.

Зараження останніми днями було зосереджено у північно-східному регіоні Острава, де стався спалах серед шахтарів, а також у столиці Празі та передмісті.