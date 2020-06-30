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У передмісті Парижа триває спецоперація поліції, евакуйовано ТРЦ

Вівторок, 30 червня 2020, 12:54

Поліція розшукує озброєного чоловіка в районі Дефанс у передмісті Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Ми розшукуємо озброєного чоловіка, якого помітили в торговому центрі "Чотири сезони" у районі Дефанс" - повідомили в поліції.

Спецоперацію розпочали після телефонного дзвінка з повідомленням про чоловіка озброєного автоматом Калашникова.

Поліція розпорядилась про евакуацію торгового центру, в якому розташовані близько 230 магазинів. Правоохоронці радять мешканцям району уникати місця проведення операції.

В якості запобіжного заходу поблизу місця проведення операції закрили станцію метро і станцію приміських потягів.

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