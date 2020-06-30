Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Wizz Air анонсировала новые рейсы в Италию и Чехию

В Молдове разоблачили преступную группу, которая подпольно производила вертолеты

У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

CNN: Трамп называл Меркель "глупой" и хвастался гениальностью лидеру КНДР






В пригороде Парижа продолжается спецоперация полиции, эвакуирован ТРЦ

Вторник, 30 июня 2020, 12:54

Полиция разыскивает вооруженного мужчину в районе Дефанс в пригороде Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мы разыскиваем вооруженного мужчину, которого заметили в торговом центре "Четыре сезона" в районе Дефанс", - сообщили в полиции.

Спецоперацию начали после телефонного звонка с сообщением о мужчине, вооруженном автоматом Калашникова.

Полиция распорядилась об эвакуации торгового центра, в котором находится более 230 магазинов. Правоохранители советуют жителям района избегать места проведения операции.

В качестве меры пресечения вблизи места проведения операции закрыли станцию ​​метро и станции пригородных поездов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua