В пригороде Парижа продолжается спецоперация полиции, эвакуирован ТРЦ

Полиция разыскивает вооруженного мужчину в районе Дефанс в пригороде Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Мы разыскиваем вооруженного мужчину, которого заметили в торговом центре "Четыре сезона" в районе Дефанс", - сообщили в полиции.

Спецоперацию начали после телефонного звонка с сообщением о мужчине, вооруженном автоматом Калашникова.

Полиция распорядилась об эвакуации торгового центра, в котором находится более 230 магазинов. Правоохранители советуют жителям района избегать места проведения операции.

В качестве меры пресечения вблизи места проведения операции закрыли станцию ​​метро и станции пригородных поездов.