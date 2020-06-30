В пригороде Парижа продолжается спецоперация полиции, эвакуирован ТРЦ
Вторник, 30 июня 2020, 12:54
Полиция разыскивает вооруженного мужчину в районе Дефанс в пригороде Парижа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Мы разыскиваем вооруженного мужчину, которого заметили в торговом центре "Четыре сезона" в районе Дефанс", - сообщили в полиции.
Спецоперацию начали после телефонного звонка с сообщением о мужчине, вооруженном автоматом Калашникова.
Полиция распорядилась об эвакуации торгового центра, в котором находится более 230 магазинов. Правоохранители советуют жителям района избегать места проведения операции.
В качестве меры пресечения вблизи места проведения операции закрыли станцию метро и станции пригородных поездов.
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