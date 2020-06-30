У Польщі на кордоні затримали українця, якого Інтерпол розшукував у 190 країнах

Польські прикордонники затримали у пішохідному пункті пропуску "Медика" громадянина України, розшукуваного у 190 країнах світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Польське радіо.

Під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу.

З’ясувалося, що 50-річного чоловіка кільканадцять років розшукують за так званою "червоною карткою" Інтерполу на територіях 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

За словами польських прикордонників, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за "червоною карткою" Інтерполу.

"Червона картка" означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.