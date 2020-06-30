В Польше на границе задержали украинца, которого Интерпол разыскивал в 190 странах

Польские пограничники задержали в пешеходном пункте пропуска "Медыка" гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базе розыска Интерпола.

Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают по так называемой "красной карточке" Интерпола на территориях 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, с начала 2020 года на подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых по "красной карточке" Интерпола.

"Красная карточка" означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый - опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.