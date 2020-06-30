В Амстердамі відновлює роботу квартал червоних ліхтарів

В Амстердамі з 1 липня відновлює роботу квартал червоних ліхтарів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deusche Welle.

Згідно з рішенням уряду, від завтра, 1 липня, секс-працівники у Нідерландах зможуть працювати без обмежень.

Представники профспілки секс-працівників Red Light United у коментарі медіа розповіли, що за місяці карантину гроші у них закінчилися, але на швидке повернення клієнтів не сподіваються. Через специфіку сфери, заходи безпеки на зразок масок чи дистанції неможливі, але у закладах обіцяють встановити антисептики та дезінфікувати поверхні.

Red Light United наполягали на швидшому скасуванні карантинних обмежень, аргументуючи це тим, що багато працівників не можуть розраховувати на державну підтримку, але повинні сплачувати за оренду житла.

Квартал червоних ліхтарів є всесвітньо відомою туристичною принадою. До пандемії його відвідували близько 35 тисяч туристів на день. З середини березня заклади у кварталі закрили. Багато жінок зі Східної Європи, які працювали у сфері, змушені були повернутися додому.

Від завтра борделі відновлять роботу не лише у Нідерландах, але й в Австрії. У Швейцарії борделям дозволили відкритися ще з 6 червня.