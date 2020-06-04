В Естонії посилили відповідальність роботодавців за сезонних робітників

В Естонії на роботодавців, що реєструють іноземців на короткострокову роботу, поклали обов'язки запрошуючої особи з супутньою цьому відповідальністю.

Відповідні поправки до закону про іноземців були прийняті в середу парламентом Естонії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Раніше такі обов'язки роботодавців діяли тільки щодо іноземців, які перебувають в Естонії на підставі посвідки на проживання.

"Це означає, що на роботодавці, який запрошує іноземця на роботу в Естонії, лежить, серед іншого, обов'язок прийняти його в Естонії, забезпечити йому при необхідності місце для проживання, а також нести витрати, пов'язані з його перебуванням в країні і виїздом з Естонії, якщо у самого іноземця таких грошей не виявиться", - пояснив міністр внутрішніх справ Март Хельме.

Крім того, Департамент поліції і прикордонної охорони отримав право оцінювати роботодавців або навчальні заклади, що запрошують іноземців в Естонію. Якщо поліція кваліфікує роботодавця або навчальний заклад як недобросовісних, то ця оцінка буде враховуватися при прийнятті рішення про допуск відповідного іноземця в Естонію. Це означає, що іноземцю може бути відмовлено у видачі посвідки на проживання або довгострокової візи, а вже видана довгострокова віза може бути анульована.

"Визнання запрошуючої особи недобросовісною - це превентивний захід, щоб захистити Естонську економіку від нечесної конкуренції, яка створюється маніпуляцією з умовами праці, а також захистити іноземних працівників і студентів від порушень закону з боку роботодавця або навчального закладу", - повідомив Хельме.

МВС зазначає, що оцінка недобросовісності роботодавця служить важливим сигналом і для іноземців, щоб вони не співпрацювали з роботодавцями та навчальними закладами, які систематично порушують діючі правила.

Нагадаємо, глава МВС Естонії і лідер ультраправої партії EKRE Март Хельме раніше заявляв, що не можна "міняти державу на пару тонн полуниці", таким чином критично реагуючи на заклик фермерів допустити в країну сезонних робітників з України.