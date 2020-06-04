В Эстонии усилили ответственность работодателей за сезонных рабочих

В Эстонии на работодателей, регистрирующих иностранцев на краткосрочную работу, возложили обязанности приглашающего лица с сопутствующей этому ответственностью.

Соответствующие поправки к закону об иностранцах были приняты в среду парламентом Эстонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Ранее такие обязанности работодателей действовали только в отношении иностранцев, находящихся в Эстонии на основании вида на жительство.

"Это означает, что на работодателе, который приглашает иностранца на работу в Эстонии, лежит, среди прочего, обязанность принять его в Эстонии, обеспечить ему при необходимости место для проживания, а также нести расходы, связанные с его пребыванием в стране и выездом из Эстонии, если у самого иностранца таких денег не окажется", - пояснил министр внутренних дел Март Хельме.

Кроме того, Департамент полиции и погранохраны получил право оценивать работодателей или учебные заведения, приглашают иностранцев в Эстонию. Если полиция квалифицирует работодателя или учебное заведение как недобросовестных, то эта оценка будет учитываться при принятии решения о допуске соответствующего иностранца в Эстонию. Это означает, что иностранцу может быть отказано в выдаче вида на жительство или долгосрочной визы, а уже выдана долгосрочная виза может быть аннулирована.

"Признание приглашающего лица недобросовестной - это превентивная мера, чтобы защитить Эстонскую экономику от нечестной конкуренции, которая создается манипуляцией с условиями труда, а также защитить иностранных работников и студентов от нарушений закона со стороны работодателя или учебного заведения", - сообщил Хельме.

МВД отмечает, что оценка недобросовестности работодателя служит важным сигналом и для иностранцев, чтобы они не сотрудничали с работодателями и учебными заведениями, которые систематически нарушают действующие правила.

Напомним, глава МВД Эстонии и лидер ультраправой партии EKRE Март Хельме ранее заявлял, что нельзя "менять страну на пару тонн клубники", таким образом критически реагируя на призыв фермеров допустить в страну сезонных рабочих из Украины.