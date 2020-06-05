В Естонії вперше з квітня істотно збільшилось число нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Естонії було здано 20 позитивних тестів на коронавірусну інфекцію - в останній раз добове збільшення числа заражених більш ніж на 20 осіб було зареєстровано в кінці квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За минулу добу в Естонії проаналізували 1122 первинних тести на коронавірус, з яких 20 або 1,8% виявилися позитивними.

У Департаменті здоров’я Естонії стурбовані тим, що багато нових випадків зараження відбуваються на роботі і не виключають можливості припинення діяльності конкретних фірм.

"Ми бачимо, що люди хворими йдуть на роботу, ставлячи під загрозу своїх колег. Якщо ми щось і повинні отримати від цієї кризи, так це звичку залишатися хворим вдома. Якщо через поширення вірусу призупиниться діяльність якогось підприємства, то збиток, безсумнівно, буде більшим в порівнянні з одним працівником, що залишився вдома", - сказав керівник відділу екстреної медицини Департаменту здоров'я Мартін Кадай.

Станом на ранок 5 червня, в лікарнях у зв'язку з коронавірусом перебували 16 осіб, на штучній вентиляції легенів - жодного. Смертельних випадків за добу не додалося, з початку епідемії число померлих пацієнтів з COVID-19 в Естонії становить 69 осіб. Одужали 1667 осіб.

Всього з початку епідемії в Естонії було зроблено понад 88 000 первинних тестів на коронавірус, з них 1910 були позитивними (2,2%).