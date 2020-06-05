В Эстонии впервые с апреля существенно увеличилось число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Эстонии было сдано 20 положительных тестов на коронавирусную инфекцию - в последний раз суточное увеличение числа зараженных более чем на 20 человек было зарегистрировано в конце апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

За прошедшие сутки в Эстонии проанализировали 1122 первичных теста на коронавирус, из которых 20 или 1,8% оказались положительными.

В Департаменте здоровья Эстонии обеспокоены тем, что многие новых случаев заражения происходят на работе и не исключают возможности прекращения деятельности конкретных фирм.

"Мы видим, что люди больными идут на работу, ставя под угрозу своих коллег. Если мы что-то и должны получить от этого кризиса, так это привычку оставаться больным дома. Если из-за распространения вируса приостановится деятельность какого-то предприятия, то ущерб, несомненно, будет больше по сравнению с одним работником, остался дома", - сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.

По состоянию на утро 5 июня, в больницах в связи с коронавирусом находились 16 человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного. Смертельных случаев за сутки не прибавилось, с начала эпидемии число умерших пациентов с COVID-19 в Эстонии составляет 69 человек. Выздоровели 1667 человек.

Всего с начала эпидемии в Эстонии было сделано более 88 000 первичных тестов на коронавирус, из них 1910 были положительными (2,2%).