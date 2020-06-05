Польща відкриє кордони з країнами Балтії 

Польща і країни Балтії відкриють свої кордони один для одного на наступному тижні.

Про це оголосив прем'єр-міністр Литви в п'ятницю після відеоконференції зі своїм польським колегою, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Країни Балтії - Литва, Латвія і Естонія - відкрили свої кордони 15 травня, створивши першу так звану "туристичну бульбашку" в Європейському Союзі, щоб оживити економіку, зупинену епідемією коронавірусу.

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"Ми домовилися, що вільне пересування між країнами Балтії та Польщею буде відновлено наступного тижня", - заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс після переговорів з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецький.

"Міністерствам обох країн було доручено працювати над цим якомога швидше", - додав він.

Як повідомлялося, країни Європейського Союзу висловилися за продовження обмежень на в'їзд громадян третіх країн, зокрема, України, до кінця червня.

Крім того, країни Шенгену планують зняти чинні заборони на перетин внутрішніх кордонів до кінця поточного місяця.