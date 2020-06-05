Польша откроет границы со странами Балтии

Польша и страны Балтии откроют свои границы друг для друга на следующей неделе.

Об этом объявил премьер-министр Литвы в пятницу после видеоконференции со своим польским коллегой, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония - открыли свои границы 15 мая, создав первый так называемый "туристический пузырь" в Европейском Союзе, чтобы оживить экономику, остановившуюся из-за эпидемии коронавируса.

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"Мы договорились, что свободное передвижение между странами Балтии и Польшей будет восстановлено на следующей неделе", - заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после переговоров с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким.

"Министерствам обеих стран было поручено работать над этим как можно скорее", - добавил он.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.

Кроме того, страны Шенгена планируют снять действующие запреты на пересечение внутренних границ до конца текущего месяца.