Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети на коронавірусному протесті в Римі

Мітинг італійських ультраправих екстремістів та футбольних фанатів у Римі переріс у сутички в суботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Сотні людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки уряду через вирішення коронавірусної кризи та шкоди, яку та заподіяла економіці та робочим місцям.

Сутички спалахнули, коли один з представників протестувальників почав спілкуватися зі ЗМІ. Деякі демонстранти кидали пляшки і каміння у бік поліції, журналістів та фотографів, та кричали "журналісти, терористи"

Поліція відреагувала водяними гарматами і сльозогінним газом, а також здійснила кілька арештів.

Від початку епідемії коронавірусу понад 33 800 людей померли та 234 000 заразилися, Італія стала однією з найбільш постраждалих країн світу.

Італія вступила в завершальну фазу пом’якшення коронавірусних обмежень, дозволивши внутрішні подорожі між регіонами та відкривши кордони.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над прискоренням соціальних виплат і пообіцяв "серйозну податкову реформу".

Магазини, кафе та ресторани знову відкрили свої двері, а туристичні пам’ятки почали приймати туристів.