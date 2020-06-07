В містечку у районі Бергамо антитіла на коронавірус виявили у 37% жителів

Серологічне тестування, проведене у невеликому муніципалітеті в італійській провінції Бергамо, виявило антитіла до коронавірусу у 37% місцевих жителів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації італійського видання Corriere Della Sera.

Сан-Джованні-Б'янко - муніципалітет з населенням 4800 людей у провінції Бергамо в Ломбардії, північному регіоні Італії, що найбільше постраждав під час епідемії.

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Муніципалітет вирішив провести тестування на антитіла, аби довідатись, скільки мешканців інфікувались коронавірусом. У тестуванні, що стартувало 25 травня, взяв участь 1441 доброволець, старший за 18 років.

Перші результати показали, що у 37% з них був позитивний результат тесту на антитіла. Середній вік жителів з позитивним результатом тесту - 54 роки. 70% з них вказали на наявність симптомів коронавірусу.

"Це цифра, яку ми очікували, враховуючи велику кількість смертей", - заявив мер муніципалітету Марко Мілезі. У березні минулого року в Сан-Джованні-Б'янко померли дві людини, в березні цього року - 47, більше, ніж за весь 2019 рік.

Ще 400 осіб з муніципалітету планують взяти участь у тестуванні.

Якщо показник у 37%, буде підтверджений в кінці тестування, це буде гарна новина, підкреслює видання. Епідеміологічні дослідження, проведені в різних країнах, не часто дають цифри вищі за 5%. Колективний імунітет, за якого значна частина населення з антитілами захищає решту, за оцінками фахівців виникає, коли приблизно 60% людей перенесли вірус.