В городке в районе Бергамо антитела на коронавирус обнаружили у 37% жителей

Серологическое тестирование, проведенное в небольшом муниципалитете в итальянской провинции Бергамо, выявило антитела к коронавируса у 37% местных жителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации итальянского издания Corriere Della Sera.

Сан-Джованни-Бьянко - город с населением 4800 человек в провинции Бергамо в Ломбардии, северном регионе Италии, который больше всего пострадал во время эпидемии.

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Муниципалитет решил провести тестирование на антитела, чтобы узнать, сколько жителей заразились коронавирусом. В тестировании, которое стартовало 25 мая, принял участие 1441 доброволец, старше 18 лет.

Первые результаты показали, что у 37% из них был положительный результат теста на антитела. Средний возраст жителей с положительным результатом теста - 54 года. 70% из них указали на наличие симптомов коронавируса.

"Это цифра, которую мы ожидали, учитывая большое количество смертей", - заявил мэр муниципалитета Марко Милези. В марте прошлого года в Сан-Джованни-Бьянко умерли два человека, в марте этого года - 47, больше, чем за весь 2019 год.

Еще 400 человек из муниципалитета планируют принять участие в тестировании.

Если показатель в 37%, будет подтвержден в конце тестирования, это будет хорошая новость, подчеркивает издание. Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах, часто дают цифры выше 5%. Коллективный иммунитет, при котором значительная часть населения с антителами защищает остальные, по оценкам специалистов возникает, когда примерно 60% людей перенесли вирус.