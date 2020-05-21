На кінець квітня антитіла до вірусу були у 7,3% мешканців Стокгольма

На кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців Стокгольма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Швеції на кінець квітня антитіла від коронавірусу були у близько 7,3% мешканців Стокгольма. Про такі результати дослідження повідомили в Агентстві громадського здоров’я.

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Результати дослідження збіглися з прогнозом, що до середини травня антитіла до коронавірусу будуть у близько третини населення столиці, що може сформувати принаймні частковий колективний імунітет, зазначили в Агентстві.

Поки що до кінця незрозуміло, чи можливо розвинути імунітет до нового коронавірусу та скільки він залишатиметься у людей, які вже одужали

Після піка епідемії, ближче до кінця квітня, кількість госпіталізованих з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії знизилася на третину.

Водночас зараз у Швеції найбільша кількість померлих від коронавірусу на душу населення у Європі.

Кількість загиблих в країні – 3831 хворих з початку епідемії – утричі перевищує сумарну кількість померлих від вірусу у Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії.

Це посилює критику обраної країною стратегії – закликати людей обмежити соціальні контакти, але не запроваджувати жорсткого карантину.

Втім, у Агентстві вважають, що вона є більш правильною, аніж жорсткий карантин: це дозволило сповільнити, не спинити поширення вірусу, щоб не допустити надмірного навантаження на медичну систем, і ризик "другої хвилі" у такому випадку менший, ніж після жорсткого карантину.

У Всесвітній організації охорони здоров’я минулого тижня повідомляли, що, за дослідженням різних країн світу, антитіла виявляють у 1-10% населення.

Нагадаємо, раніше аналогічне дослідження у Франції встановило, що антитіла до вірусу є у близько 4,4% населення, а в Іспанії – близько 5%.