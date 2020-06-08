Якість води на пляжах Європи в останні роки поліпшилась, найкраща ситуація на Кіпрі

Якість води на європейських пляжах в останні роки неухильно поліпшується, причому переважна більшість з них може похвалитися оцінкою "відмінно".

Про це йдеться у доповіді Європейського агентства з довкілля, повідомляє "Європейська правда".

З 22 295 місць для купання, досліджених в минулому році, 84,6% отримали за якістю води оцінку "відмінно".

З 2013 року кількість об'єктів цієї категорії збільшилася на 2,2 пункта до 87,4 відсотка для прибережних купальних вод і на 2,6 пункта до 79,1 відсотка для внутрішніх купальних вод.

Дослідники вивчили воду на наявність бактерій, що вказують на забруднення, викликане стічними водами або дренажем води з ферм.

Якість води може бути класифікована як "відмінна", "хороша", "достатня" або "погана", залежно від рівня виявленого фекального забруднення.

В Албанії зареєстроване найбільше число місць з поганою якістю води - 5,9%, але тим не менше за чотири роки це число скоротилося вдвічі завдяки будівництву очисних споруд. Окрім Албанії, збільшену кількість місць з поганою якістю води виявили в Естонії, Угорщині, Ірландії, Нідерландах та Словаччині.

Якість води, як правило, краща в прибережних районах, завдяки їх здатності до самоочищення.

"Крім того, багато центральноєвропейських внутрішніх водойм для купання розташовані на відносно невеликих озерах і ставках, а також на річках з низьким стоком, які, особливо влітку, більш схильні до короткострокового забруднення, викликаного сильними літніми дощами, ніж прибережні райони",-йдеться в доповіді.

Кіпр очолив звіт Європейського агентства з довкілля, оскільки 99,1 відсотка його пляжів мають відмінну якість води.

Греція, популярна серед туристів своїми пляжами, посіла четверте місце з показником 95,7%, поступившись Австрії та Мальті.

За ними йдуть Хорватія, Німеччина та Португалія. Данія, Італія та Іспанія посіли восьме місце з 88,4 відсотка. Найменша серед європейських країн кількість місць для купання з оцінкою "відмінно" - у Польщі.

Читайте також Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців