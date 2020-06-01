В Іспанії знову відкрились пляжі - всюди, крім Барселони

З понеділка по всій Іспанії, окрім Барселони, відкрилися пляжі, закриті через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Низка пляжів поступово відкрилася вже раніше, але з понеділка усі пляжі - від південного регіону Коста-дель-Соль на Середземному морі до північного узбережжя Країни Басків - знову відкриті для відвідувачів.

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Виняток - пляжі у районі Барселони, де коронавірус ще не повністю взятий під контроль.

У понеділок уряд заявив, що працює над тим, аби гарантувати туристам найкращі умови для збереження їхнього здоров'я. Уряд починає інформаційну кампанію, щоб спробувати переконати іноземних туристів приїхати в країну з липня.

"Питання не в тому, щоб відкритися першими, а щоб відкритися, знаючи, що ми гарантуємо здоров'я не тільки жителям, але і відвідувачам", - заявила міністр з питань промисловості і туризму Марія Рейес Марото.

Іспанія - на другому місці у світі за відвідуваністю серед туристів після Франції. У туризмі працює кожен восьмий працевлаштований іспанець.

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Доходи Іспанії від туризму скоротилися приблизно вдвічі за чотири місяці цього року. У квітні туристи зовсім не відвідували країну через суворі карантинні обмеження, які почали діяти в середині березня.

Минулого тижня міністр закордонних справ країни заявив, що Іспанія буде поступово приймати туристів з-за кордону в ті райони, де скасовані всі карантинні заходи.

У липні планується скасувати двотижневий карантин для туристів, що прибувають з-за кордону.

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