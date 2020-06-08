Генсек НАТО назвав РФ першою серед викликів для Альянсу на найближче десятиліття

Генсек НАТО Єнс Столтенберг представив своє бачення майбутнього Альянсу на найближчі десять років – військова активність Росії названа в числі найбільших викликів.

Про це повідомили "Європейській правді" у пресслужбі НАТО.

"Росія продовжує свою військову діяльність безупинно. ІДІЛ та інші терористичні угруповання набираються сміливості. Дезінформацію і пропаганду просувають як державні, так і недержавні суб'єкти. А підйом Китаю докорінно змінює глобальний баланс сил" - сказав генсек, окресливши основні виклики, перед якими опинився НАТО.

За словами Столтенберга, пандемія COVID-19 лише підсилила існуючі тенденції і напруженість.

Щоб впоратися з цими викликами, а також зі зростаючим числом невійськових загроз, таких як пандемії, кібератаки, дезінформаційні та пропагандистські кампанії, як стверджує Столтенберг, Альянс повинен не тільки зміцнити своє військове співробітництво, але і стати більш політичним об’єднанням.

Він закликав лідерів працювати разом більш тісно, щоб досягти "консенсусу якомога швидше і більш систематично".

"Використання НАТО більшою мірою політично також означає використання більш широкого спектру інструментів", - додав він, маючи на увазі економічні та дипломатичні засоби.

" Насправді НАТО - це єдине місце, яке кожен день об'єднує Європу і Північну Америку. Те, що нам потрібно, - це політична воля використовувати НАТО. Приймати рішення і, коли це необхідно, діяти в інтересах нашої спільної безпеки", - сказав генсек.

Столтенберг також закликав Альянс прийняти більш глобальний підхід з огляду на виклики, які стоять перед ним.

"Нам потрібно ще тісніше співпрацювати з державами-однодумцями, включаючи Австралію, Японію і Південну Корею. Треба встановити норми і стандарти в космосі і кіберпросторі, в новітніх технологіях і глобальному контролі над озброєннями і в кінцевому рахунку встати на захист миру, побудованого на свободі і демократії, а не на залякуванні" – заявив він.

"Моє бачення НАТО-2030 полягає не в тому, щоб заново створювати НАТО. Йдеться про те, щоб зробити наш сильний союз ще сильнішим. Сильним у військовому відношенні. Сильнішим політично" - наголосив генсек.

Виступ Столтенберга, в якому він виклав своє бачення НАТО-2030, співпав у часі з повідомленнями про те, що США планують скоротити чисельність своїх військ, дислокованих в Німеччині.

Американські солдати в Європі вважаються стримуючим фактором для Росії.

Президент США Дональд Трамп різко критикував НАТО з моменту свого обрання в 2016 році і особливо критикував європейські країни, які він звинувачує в тому, що вони не виділяють на оборону достатні кошти.