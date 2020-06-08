Генсек НАТО назвал РФ первой среди вызовов для Альянса на ближайшее десятилетие

Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил свое видение будущего Альянса на ближайшие десять лет – военная активность России названа в числе крупнейших вызовов.

Об этом сообщили "Европейской правде" в пресс-службе НАТО.

"Россия продолжает свою военную деятельность непрерывно. ИГИЛ и другие террористические группировки набираются смелости. Дезинформацию и пропаганду продвигают как государственные, так и негосударственные субъекты. А подъем Китая в корне меняет глобальный баланс сил", - сказал генсек, очертив основные вызовы, перед которыми оказался НАТО.

По словам Столтенберга, пандемия COVID-19 только усилила существующие тенденции и напряженность.

Чтобы справиться с этими вызовами, а также с растущим числом невоенных угроз, таких как пандемии, кибератаки, дезинформационные и пропагандистские кампании, как утверждает Столтенберг, Альянс должен не только укрепить свое военное сотрудничество, но и стать более политическим объединением.

Он призвал лидеров работать вместе более тесно, чтобы достичь "консенсуса как можно быстрее и более систематически".

"Использование НАТО в большей степени политически также означает использование более широкого спектра инструментов", - добавил он, имея в виду экономические и дипломатические средства.

"На самом деле НАТО - это единственное место, которое каждый день объединяет Европу и Северную Америку. То, что нам нужно, - это политическая воля использовать НАТО. Принимать решения, когда это необходимо, действовать в интересах нашей общей безопасности", - сказал генсек.

Столтенберг также призвал Альянс принять более глобальный подход, учитывая вызовы, стоящие перед ним.

"Нам нужно еще теснее сотрудничать с государствами-единомышленниками, включая Австралию, Японию и Южную Корею. Надо установить нормы и стандарты в космосе и киберпространстве, в новейших технологиях и глобальном контроле над вооружениями и в конечном счете встать на защиту мира, построенного на свободе и демократии, а не на страхе", – заявил он.

"Мое видение НАТО-2030 состоит не в том, чтобы заново создавать НАТО. Речь идет о том, чтобы сделать наш сильный союз еще сильнее. Сильным в военном отношении. Сильнее политически", - подчеркнул генсек.

Выступление Столтенберга, в котором он изложил свое видение НАТО-2030, совпало по времени с сообщениями о том, что США планируют сократить численность своих войск, дислоцированных в Германии.

Американские солдаты в Европе считаются сдерживающим фактором для России.

Президент США Дональд Трамп резко критиковал НАТО с момента своего избрания в 2016 году и особенно критиковал европейские страны, которые он обвиняет в том, что они не выделяют на оборону достаточные средства.