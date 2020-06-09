В центральной Италии из-за непогоды произошли подтопления, обрушился мост

Из-за непогоды в части итальянского региона Лацио произошли подтопления, обрушился один мост.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Сorriere della Sera.

Вследствие мощных ливней в муниципалитете Кастельнуово-Парана, в регионе Лацио, произошли подтопления дворов и дорог, многие автомобили оказались частично затоплены.

В муниципалитете Сан-Джорджо- а-Лири результате непогоды обрушился мост через местную реку. Кое-где проезд через мосты стал опасным из-за высокого уровня воды.

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О пострадавших не сообщается.

Напомним, паводок в результате мощных ливней вчера произошел также в Чехии в Оломоуцком крае, под водой оказались несколько сел. Один человек погиб, еще один числится пропавшим без вести. Пожарным пришлось спасать людей, которые не могли выбраться из воды в безопасное место или застряли в затопленных автомобилях.