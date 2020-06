У Норвегії внаслідок зсуву у море змило 8 будинків

У норвезькій провінції Фіннмарк в муніципалітеті Алта внаслідок зсуву ґрунту разом з будинками в море змило ділянку суші шириною 650 метрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m