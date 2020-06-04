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У Норвегії внаслідок зсуву у море змило 8 будинків

Четвер, 4 червня 2020, 16:12

У норвезькій провінції Фіннмарк в муніципалітеті Алта внаслідок зсуву ґрунту разом з будинками в море змило ділянку суші шириною 650 метрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Великий зсув стався у селищі Крокнес приблизно о 15.45 у середу. Процес зафіксував на відео місцевий житель, поділившись записом у соцмережі.

На відео можна побачити, як великий шмат землі відділяється від решти суші і сповзає у море разом з будинками, деревами і автомобілями. Лише за дві хвилини вісім будинків опинилися в морі.

Ближче до 19.00 в постраждалій місцевості сталося ще кілька дрібних зсувів.

фото NRK
Фото NRK

На місці події одразу розпочалася рятувальна операція. Зазначається, що в результаті зсуву ніхто не постраждав.

У постраждалому районі розташовані будиночки для відпочивальників. Рятувальники евакуювали одну людину, яка зупинилася в одному з таких будинків, що вцілів під час зсуву.

Зараз надзвичайні служби оцінюють ризики повторних зсувів у місцевості.

 

Причина зсуву невідома, але в регіоні дуже багато глини, яка призводить до нестабільності ґрунту.

Раніше в цьому районі вже сталося кілька зсувів - останній раз рік тому.

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Норвегія стихійні лиха
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