На перші авіарейси після відновлення польотів до ЄС не допустять туристів

Попри відновлення авіасполучення з державами ЄС на перші авіарейси не допустять туристів.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС"

Вже найближчими днями Єврокомісія оприлюднить перелік правил та принципів відкриття свого зовнішнього кордону для негромадян Євросоюзу, в тому числі українців. Та базові принципи відкриття кордону вже затверджені.

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"По-перше, європейські кордони лишаться на замку до кінця червня. Із цього правила є низка винятків (про них нижче), але туристи, ті, хто їде гостювати до родичів, чи бізнес-подорожуючі не матимуть права на в’їзд. Причому відкриття авіасполучення цей факт не змінює", - йдеться у статті.

Разом з тим рейси до ЄС планують відновити ще з середини червня. Наприклад, "Люфтганза" відновить рейси з Борисполя до трьох міст: з 15 червня – до Франкфурта, з 21-го – до Цюриха, з 23-го – до Відня. Однак на борт пускатимуть не всіх.

"Деякі категорії пасажирів все одно мають право на в’їзд до країн ЄС. Це ті, хто зараз літає евакуаційними рейсами – іноземці; українці, що мають робочі візи чи посвідку на проживання в ЄС; дипломати тощо. По суті, більшість держав ЄС зараз встановили жорсткі візові вимоги – і туристи до переліку дозволених категорій, звісно ж, не входять", - пояснюється у статті.

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Що важливо, відкриття кордонів буде поступовим та залежатиме від розвитку епідемічної ситуації у країні-партнерові.

"А отже, можна лише сподіватися, що право вільного безвізового в’їзду українців до країн ЄС відкриється 1 липня, як очікується зараз – але гарантувати це неможливо. І так само ніхто не може з певністю сказати, чи буде кордон ЄС відкритий для туристів з України, скажімо, 1 січня чи навіть 1 вересня. Європейці лишають за собою право переглядати список держав, з яких вони готові пускати туристів", - йдеться у статті.

Детальніше читайте у статті: "Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС".