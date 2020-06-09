Авіакомпанії не перевірятимуть готовність туристів до карантину після відновлення рейсів

Авіакомпанії після відновлення міжнародного сполучення не зобов'язані будуть перевіряти готовність туристів до карантину у країні призначення.

Про це йдеться у статті "Між безвізом та коронавірусом: як зупинятимуть туристів після відкриття авіарейсів до ЄС".

Якщо пасажира без візи авіакомпанія повинна не пускати на літак, то про можливий карантин може лише попереджати, не скасовуючи подорож.

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"Дійсно, в Греції наразі діє карантин для приїжджаючих, а в Туреччині – тестування в аеропорту. Але ці вимоги діятимуть певний обмежений проміжок часу. На етапі рестарту польотів завдання авіакомпанії – звернути увагу пасажира на можливі обмеження. Але обов’язок щодо виконання правил залишається на стороні пасажира", – розповів керівник "Міжнародних авіаліній України" Євгеній Дихне у коментарі ЄвроПравді.

Точно такий підхід сповідують і інші авіакомпанії – від найдешевших до найдорожчих. "Ні, ми не будемо перевіряти, чи є у пасажирів документи, які дозволяють в’їзд за умов пандемії", – сказав ЄвроПравді Леонхард Штайнманн, речник Austrian Airlines.

За його словами, пасажири повинні будуть самі перевіряти чинні правила в країні прямування, щоби уникнути небажаних наслідків, адже витрати на зворотний рейс у разі необхідності пасажир нестиме самостійно.

Слід зазначити, що Ісландія з 1 липня зобов'яже кожного туриста здавати платний COVID-тест вартістю 15 тисяч крон (понад 3000 грн). Британія від цього тижня запровадила карантин на 14 днів для всіх приїжджих. Греція встановила особливі правила для рейсів з "небезпечних міст", до переліку яких зарахований Київ – пасажирам звідти треба здавати тести, і навіть якщо вони негативні – то доведеться відбути семиденну самоізоляцію.

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