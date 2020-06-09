На первые авиарейсы после возобновления полетов в ЕС не пустят туристов

Несмотря на восстановление авиасообщения с государствами ЕС, на первые авиарейсы не допустят туристов.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС".

Уже в ближайшие дни Еврокомиссия обнародует перечень правил и принципов открытия своей внешней границы для неграждан Евросоюза, в том числе украинцев. Базовые принципы открытия границы уже утверждены.

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"Во-первых, европейские границы останутся на замке до конца июня. Из этого правила есть ряд исключений (о них ниже), но туристы, те, кто едет гостить к родственникам, или бизнес-путешественники останутся без права на въезд. Причем открытие авиасообщения этот факт не меняет", - говорится в статье.

Вместе с тем рейсы в ЕС планируют восстановить еще с середины июня. Например, "Люфтганза" возобновит рейсы из Борисполя в три города: с 15 июня - во Франкфурт, с 21-го - в Цюрих, с 23-го - в Вену. Однако на борт будут пускать не всех.

"Некоторые категории пассажиров все равно имеют право на въезд в страны ЕС. Это те, кто сейчас летает эвакуационными рейсами - иностранцы; украинцы, имеющие рабочие визы или вид на жительство в ЕС; дипломаты и тому подобное. По сути, большинство государств ЕС сейчас установили жесткие визовые требования - и туристы в перечень разрешенных категорий, конечно же, не входят", - поясняется в статье.

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Что важно, открытие границ будет постепенным и будет зависеть от развития эпидемической ситуации в стране-партнере.

"А значит, можно только надеяться, что право свободного безвизового въезда украинцев в страны ЕС откроется 1 июля, как ожидается сейчас - но гарантировать это невозможно. И так же никто не может с уверенностью сказать, будет ли граница ЕС открыта для туристов из Украины, например, 1 января или даже 1 сентября. Европейцы оставляют за собой право пересматривать список государств, из которых они готовы пускать туристов", - говорится в статье.

Подробнее читайте в статье: Между безвизом и коронавирусом: как будут останавливать туристов после открытия авиарейсов в ЕС