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Економіка Фінляндії скоротиться на 7% через пандемію

Вівторок, 9 червня 2020, 17:48

Банк Фінляндії прогнозує різке скорочення економіки у 2020 році через пандемію коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У цьому році очікується падіння ВВП країни на 7%. У той же час в наступні два роки економіка виросте приблизно на 3%.

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Під час пандемії на економіці негативно позначилися міжнародна ситуація і обмежувальні заходи всередині країни. 

Після виходу з гострої фази коронакризи економіка почне поступово відновлюватися в міру збільшення приватного споживання.

Згідно з прогнозом Центробанку, з поточним прогнозом пов'язано виключно багато факторів, що породжують невпевненість у його здійсненні.

Водночас дослідницький інститут фінської економіки Etla прогнозує падіння в цьому році на 8%. 

Також стало відомо, що держборг Фінляндії може зрости цього року майже на 20 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що економіка Фінляндії перебуває у стані  рецесії у той час, як ВВП країни скорочується протягом двох кварталів поспіль.

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Фінляндія Економічна криза
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