Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Wizz Air відкрила другу базу в Україні – у Львові

Кокс і Квасневський, які зупиняли політпроцеси Януковича, бачать небезпеку за Зеленського

ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна

МЗС закликає ввести санкції за незаконне голосування РФ у Криму






ЄС не визнає незаконне голосування в Криму про "обнулення" Путіна

Середа, 1 липня 2020, 16:01

Європейський Cоюз не визнає незаконну анексію Криму Росією і проведення РФ на території півострова референдуму про внесення поправок в російську Конституцію.

Про це заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Петер Стано в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Читайте також
МЗС закликає ввести санкції за незаконне голосування РФ у Криму

"ЄС не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є порушенням міжнародного права. Тому ЄС не визнає проведення голосування Росією на території півострова, який є частиною України", - заявив він.

Стано також констатував, що "аналогічним чином власники російських паспортів, виданих в районах, які зараз не перебувають під контролем українського уряду, всупереч Мінським угодам,  не повинні брати участь у виборах, організованих Російською Федерацією".

"Європейський Союз залишається незмінним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - додав він.

Читайте також
Європарламент відхрестився від євродепутатів, що приїхали в окупований Крим

1 липня Росія проводить голосування щодо обнулення президентських термінів Путіна, зокрема, і на території тимчасово окупованого нею Криму.

МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму представників Європейських держав і закликало покарати організаторів незаконного голосування санкціями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Крим Путін
powered by lun.ua