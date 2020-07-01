ЕС не признает незаконное голосование в Крыму за "обнуление" Путина

Европейский Союз не признает аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"ЕС не признает аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Стано также констатировал, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые сейчас не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в выборах, организованных Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил он.

1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.

МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым представителей европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.