МЗС закликає ввести санкції за незаконне голосування РФ у Криму

МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту з Франції, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії, та закликає покарати організаторів незаконного голосування санкціями.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві МЗС, пише "Європейська правда".

1 липня Росія проводить голосування щодо обнулення президентських термінів Путіна, зокрема, і на території тимчасово окупованого Криму.

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства щодо доступу до тимчасово окупованої території та не має офіційного статусу", - заявили у міністерстві.

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МЗС також засудило участь депутатів у спостереженні за так званим "голосуванням" за поправки до Конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя є "юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством", додали у міністерстві.

Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України, підкреслили в МЗС.

Україна закликає міжнародне співтовариство посилювати тиск на державу-агресора, у тому числі запровадити персональні санкції проти організаторів незаконного голосування на території тимчасово окупованого Криму і Севастополя.

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Як повідомлялося раніше, окремі французькі євродепутати вирушили з триденним візитом до окупованого Криму. Очолив делегацію депутат Європарламенту, член комітету у закордонних справах, президент Асоціації "Франко-російський діалог" Тьєррі Маріані.

Представник України при ЄС звернувся до керівництва Європарламенту із закликом засудити візит французьких євродепутатів до окупованого Криму.

Європарламент дистанціювався від французьких євродепутатів, які перебувають з візитом в окупованому Криму.