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Ув’язнення за хабар прикордоннику: у Латвії засудили українця

Середа, 1 липня 2020, 16:58

У Латвії засудили до 2 місяців позбавлення волі українця, який спробував дати хабаря прикордонникам.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Державної прикордонної служби Латвії.

Інцидент стався 28 червня на пункті пропуску Сілене, що на кордоні Білорусі та Латвії. Латвійські прикордонники відмовили у в'їзді громадянину України 1969 року народження у зв'язку з тим, що зовнішні кордони ЄС залишаються закритими. Після цього українець спробував дати прикордонникам хабар, простягнувши їм страховий поліс із вкладеною в нього 50-євровою банкнотою.

За цей вчинок його затримали та відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря. Питання розглядала прокуратура Даугавпілса та засудила українця до 2 місяців позбавлення волі.

Латвійське законодавство передбачає за таке порушення покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі, виправних робіт або штрафи.  

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