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У Франції судять 6 роботодавців за експлуатацію мігрантів на виноградниках

Середа, 1 липня 2020, 17:48

У Франції почався суд над шістьома роботодавцями за експлуатацію іноземних працівників - мігрантів та біженців, найнятих для збору винограду.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, таке рішення сьогодні ухвалив суд Реймса.

Серед засуджених – 5 чоловіків та одна жінка з трьох різних компаній, що займаються вирощуванням винограду.

Про ситуацію стало відомо ще у 2017 році. Загалом йдеться про понад 120 іноземних працівників, найнятих для збору винограду у департаментах Марна та Об, що на північному сході Франції. Вони опинилися у Франції як мігранти, біженці та шукачі притулку, прибувши з Афганістану, Малі, Судану або Сенегалу.

Люди не були офіційно працевлаштовані. На додачу, роботодавці створили для них неналежні умови: працівникам доводилося понаднормово працювати за декілька євро на день і спати на підлозі, проживаючи по 15-20 осіб в одній кімнаті.

Окрім неналежних умов праці, роботодавцям інкримінують тіньове працевлаштування та наймання на роботу осіб, які не мали офіційного дозволу працювати у Франції.

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Франція мігранти
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