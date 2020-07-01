Во Франции судят шестерых работодателей за эксплуатацию мигрантов на виноградниках

Во Франции начался суд над шестью работодателями за эксплуатацию иностранных работников - мигрантов и беженцев, нанятых для сбора винограда.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, такое решение сегодня принял суд Реймса.

Среди осужденных - пятеро мужчин и одна женщина из трех различных компаний, занимающихся выращиванием винограда.

О ситуации стало известно еще в 2017 году. В целом речь идет о более 120 иностранных работников, нанятых для сбора винограда в департаментах Марна и Об на северо-востоке Франции. Они оказались во Франции как мигранты, беженцы и просители убежища, прибыв из Афганистана, Мали, Судана или Сенегала.

Люди не были трудоустроены официально. В дополнение, работодатели создали для них ненадлежащие условия: работникам приходилось сверхурочно работать за несколько евро в день и спать на полу, по 15-20 человек в одной комнате.

Помимо ненадлежащих условий труда, работодателям инкриминируют теневое трудоустройство и наем на работу лиц, не имеющих официального разрешения работать во Франции.