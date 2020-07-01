У Польщі шукають пасажирів вагону потяга, в якому їхав хворий на коронавірус

У Польщі шукають пасажирів вагону потяга, в якому, як згодом з'ясувалося, їхав хворий на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Санітарний департамент Кракова просить звернутися до санепідемстанцій пасажирів з окремих вагонів потяга "Інтерсіті", що прямував 19 червня з Бельсько-Бялої до Гдині, а 22 червня – у зворотному напрямку.

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Зокрема, йдеться про 6-й вагон потяга №4520, що 19 червня відправився о 4й годині, та 8-й вагон потяга 5420, що виїхав із Гдині 22 червня о 15.05.

"В одного з пасажирів, що їхав цим потягом, підтвердили COVID-19. Тому просимо усіх пасажирів, які подорожували даними вагонами, звернутися до санітарних служб. Важливо знайти усі контакти зараженої людини", - йдеться у повідомленні.

За останню добу у Польщі підтвердили 382 нових випадків коронавірусу та 14 нових смертей. Переважна більшість нових випадків припадають на Сілезьке воєводство, яке залишається епіцентром епідемії в країні – 169, та Великопольське воєводство, де зареєстрували 107 нових хворих.

На відміну від України, у Польщі останніми тижнями не спостерігається збільшення щоденної кількості нових заражень.

З початку епідемії, в країні зареєстрували 34 775 підтверджених випадків коронавірусу та 1477 смертей.