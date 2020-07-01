В Польше ищут пассажиров вагона поезда, в котором ехал больной коронавирусом

В Польше ищут пассажиров вагона поезда "Интерсити", в котором, как выяснилось позже, ехал больной коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF FM.

Санитарный департамент Кракова просит обратиться в санэпидемстанции пассажиров отдельных вагонов поезда "Интерсити", который 19 июня следовал из Бельско-Бялой в Гдыню, а 22 июня - в обратном направлении.

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В частности, речь идет о 6-м вагоне поезда №4520, который 19 июня отправился в 4 часа, и 8-м вагоне поезда 5420, который выехал из Гдыни 22 июня в 15:05.

"У одного из пассажиров, который ехал этим поездом, подтвердили COVID-19. Поэтому просим всех пассажиров, которые путешествовали данным вагонами, обратиться к санитарным службам. Важно найти все контакты зараженного человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Польше подтвердили 382 новых случаев коронавируса и 14 новых смертей. Подавляющее большинство новых случаев приходятся на Силезское воеводство, которое остается эпицентром эпидемии в стране - 169, и Великопольское воеводство, где зарегистрировали 107 новых больных.

В отличие от Украины, в Польше в последние недели не наблюдается роста ежедневного количества новых заражений.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали 34 775 подтвержденных случаев коронавируса и 1477 смертей.