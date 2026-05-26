У Польщі заявили, що розглядатимуть удари РФ по її диппредставництвах як цілеспрямовані

У МЗС Польщі відреагували на заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якій іноземців, зокрема дипломатів, закликали негайно покинути Київ через плани завдавати ударів по військових об’єктах та центрах прийняття рішень.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерством 25 лютого, пише "Європейська правда".

МЗС Польщі заявило, що незмінно розглядає будь-які атаки на Україну, в тому числі на об’єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії, що спричиняють величезні людські та інфраструктурні втрати.

Оскільки Росія, як вона сама заявляє, не веде війну, а лише так звану "спеціальну військову операцію", яка за задумом повинна мати обмежений масштаб і стосуватися лише військових об’єктів, то будь-які атаки на іншу інфраструктуру, зокрема на дипломатичні представництва, слід розглядати як акти ворожнечі, підкреслили у відомстві.

"Тому кожен випадок удару по польських дипломатичних представництвах ми будемо розглядати як цілеспрямований та навмисний. Дії Російської Федерації мають серйозні міжнародно-правові наслідки, вкотре принижуючи роль цієї держави як постійного члена Ради безпеки ООН", – йдеться у заяві.

У польському МЗС закликали Росію негайно припинити необґрунтовану та незаконну агресію та дотримуватися міжнародних зобов’язань і договорів.

МЗС України на тлі нових погроз Росії заявило, що готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.