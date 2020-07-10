Кораблі НАТО готуються до навчань у Чорному морі і відвідають Одесу

Кораблі Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG-2) прямують у Чорне море і готуються до проведення навчань в регіоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє іспанське видання ABC.

З 30 червня Іспанія очолює військово-морську групу НАТО SNMG- в Середземномор'ї. Група на чолі з фрегатом Іспанії "Alvaro de Baza" складається з двох ескортних кораблів і двох протимінних кораблів з підвищеною готовністю.

"Чорне море є одним із традиційних районів розміщення SNMG-2, який група відвідує щонайменше двічі на рік, оскільки три країни НАТО та дві країни-партнери мають доступ до цього моря. Ця військово-морська присутність є ознакою згуртованості та солідарності між союзниками. Логічно, що присутність зросла внаслідок кримської кризи в 2014 році, але завжди з максимальною повагою до міжнародних стандартів, які регулюють присутність військових кораблів у цьому дуже чутливому морському регіоні", - заявив капітан іспанського флоту Мануель Агірре.

Кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах, організованих Болгарією.

Разом з ними у навчаннях візьмуть участь американський есмінець та три болгарські кораблі.

Пізніше кораблі НАТО відвідають Одесу. Через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, кораблі залишать Чорне море.