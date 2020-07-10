Корабли НАТО готовятся к учениям в Черном море и посетят Одессу

Корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) направляются в Черное море и готовятся к проведению учений в регионе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает испанское издание ABC.

С 30 июня Испания возглавляет военно-морскую группу НАТО SNMG в Средиземноморье. Группа во главе с фрегатом Испании "Alvaro de Baza" состоит из двух эскортных кораблей и двух противоминных кораблей с повышенной готовностью.

"Черное море является одним из традиционных районов размещения SNMG-2, группа посещает минимум дважды в год, поскольку три страны НАТО и две страны-партнеры имеют доступ к этому морю. Эта военно-морское присутствие является признаком сплоченности и солидарности между союзниками. Логично, что присутствие выросло вследствие крымского кризиса в 2014 году, но всегда с максимальным уважением к международным стандартам, которые регулируют присутствие военных кораблей в этом очень чувствительном морском регионе", - заявил капитан испанского флота Мануэль Агирре.

Корабли примут участие в военно-морских маневрах, организованных Болгарией.

Вместе с ними в учениях примут участие американский эсминец и три болгарских корабля.

Позже корабли НАТО посетят Одессу. Через 21 день, как предусмотрено международными договорами, корабли покинут Черное море.