90% українців, що запитують про статус біженця в ЄС, отримують відмову

Країни Європейського союзу затвердили лише 10,2% заяв на притулок від громадян України в у 2019 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в третьому звіті Єврокомісії з оцінкою виконання вимог, необхідних для лібералізації візового режиму з країнами Східного партнерства та Західних Балкан

За даними звіту, у 2018 році цей показник склав 17,3%.

Кількість заяв про надання притулку, поданих українськими громадянами в Шенгенській зоні, зменшилася на 5%, при цьому в 2019 році було подано 9505 заяв, тоді як у 2018 році було подано 10 035 заяв.

У першому кварталі 2020 року було зареєстровано 1570 заяв про надання притулку, що на 41% менше, ніж за той же період 2019 року.

У звіті також вказується, кількість відмов у в'їзді громадянам України в Шенгенській зоні у період між 2018 і 2019 роками збільшилася на 25% - з 53 185 до 66 390.

Втім, Єврокомісія визначила, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для функціонування безвізового режиму з Європейським Союзом.

Читайте також - Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу.