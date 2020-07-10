90% украинцев, просивших статусе беженца в ЕС, получили отказ в 2019 году

Страны Европейского союза утвердили только 10,2% заявлений на убежище от граждан Украины в 2019 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в третьем отчете Еврокомиссии по оценке выполнения требований, необходимых для либерализации визового режима со странами Восточного партнерства и Западных Балкан

По данным отчета, в 2018 году этот показатель для украинцев составил 17,3%.

Количество заявлений о предоставлении убежища, поданных украинскими гражданами в Шенгенской зоне, уменьшилось на 5%, при этом в 2019 году было подано 9505 заявлений, тогда как в 2018 году было подано 10 035 заявлений.

В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 1570 заявлений о предоставлении убежища, что на 41% меньше, чем за тот же период 2019 года.

В отчете также указывается, что количество отказов во въезде гражданам Украины в Шенгенской зоне в период между 2018 и 2019 годами увеличилась на 25% - с 53 185 до 66 390.

Впрочем, Еврокомиссия определила, что Украина продолжает соответствовать критериям, необходимым для функционирования безвизового режима с Европейским Союзом.

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