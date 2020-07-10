Австрія назвала рішення Туреччини щодо Собору Святої Софії кроком "убік від Європи"

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг назвав рішення Туреччини перетворити Собор Святої Софії в Стамбулі у мечеть "кроком в бік від Європи".

Заяву міністра цитує МЗС Австрії у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми глибоко шкодуємо через сьогоднішнє рішення Туреччини перетворити Айя-Софія в мечеть і не можемо цього зрозуміти! Ліквідація статусу музею, відкритого для всіх культур і релігій, це ще один крок убік від Європи!", - відзначив глава австрійського МЗС.

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У п’ятницю вищий адміністративний суд Туреччини дозволив змінити статус собору Айя-Софія, анулювавши рішення 1934 року про перетворення собору на музей.

Миттєво після рішення суду президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган видав указ, яким офіційно надав Собору Святої Софії в Стамбулі статусу мечеті.

Собор, зведений у VI столітті за візантійського імператора Юстиніана I, протягом майже тисячоліття вважався найбільшим у світі християнським храмом.

Після захоплення Константинополя османами в 1453 році собор переробили на мечеть, добудувавши навколо нього чотири мінарети. Музеєм Айя-Софія стала в 1934 році за рішенням засновника сучасної турецької держави Мустафи Кемаля Ататюрка.

З 1985 року собор включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Напередодні рішення суду прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що перетворення собору на мечеть не означатиме його закриття для туристів.